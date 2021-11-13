Боттас рассказал, где больше всего проигрывал Хэмилтону в квалификации

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1. Боттас уступил своему партнёру по команде Льюису Хэмилтону, а также представителю «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
«Сегодняшняя первая практика оказалась немного непростой сессией, я не чувствовал себя комфортно в машине, особенно на первом секторе. К квалификации ситуация стала немного лучше, но все равно я больше всего уступал Льюису в первом и втором повороте, ну и ещё немного на прямой.
В общем, я не совсем доволен третьей позицией. Но, очевидно, это все равно хорошее место для старта, у нас есть все возможности в субботу в спринтерской гонке. Надеюсь, первый круг будет полон экшена и мы сможем продвинуться вперёд!» — приводит слова Боттаса пресс-служба немецкой команды.
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