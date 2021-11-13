Ферстаппен получил денежный штраф за то, что потрогал машину Хэмилтона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был оштрафован на € 50 тыс. из-за инцидента, случившегося после завершения пятничной квалификации Гран-при Бразилии, сообщает официальный сайт ФИА,
Ферстаппен после завершения квалификации коснулся своей машины и машины Льюиса Хэмилтона, что является нарушением режима закрытого парка. При этом стюарды, изучив видеоматериалы, пришли к выводу, что прикосновение Ферстаппена к машине Хэмилтона не повлекло за собой никаких последствий, поскольку заднее крыло Хэмилтона после прикосновения не изменило своё положение в пространстве.
Рассмотрев все обстоятельства и выслушав объяснения Ферстаппена, судьи приняли решение наложить на голландца денежный штраф.
Кроме того, в официальном документе ФИА указано, что последующие нарушения такого рода могут повлечь за собой более суровые наказания.
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