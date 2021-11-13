Льюис Хэмилтон исключён из протокола квалификации Гран-при Бразилии и стартует последним

Стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1 вынесли решение по ситуации с автомобилем британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Техническая проверка после квалификации Гран-при Бразилии выявила, что машина Хэмилтона не соответствует регламенту Формулы-1: при активированном состоянии системы DRS расстояние между двумя закрылками заднего антикрыла составляло больше разрешённых 85 миллиметров.
Изучив ситуацию, судьи приняли решение исключить результат Льюиса Хэмилтона из протокола квалификации Гран-при Бразилии. Таким образом, британский гонщик потерял завоёванную им на спринт поул-позишен и теперь будет стартовать с 20-го и последнего места.
Первое место на старте спринтерской гонки перешло к пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, вторым будет стартовать напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас.
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