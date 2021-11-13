Названы 4 аргумента, с помощью которых «Мерседес» пытался избежать штрафа Хэмилтона

Пресс-служба Международной автомобильной федерации опубликовала полный текст решения стюардов Гран-при Бразилии Формулы-1, решивших дисквалифицировать пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона по итогам квалификации. Британец получил штраф за то, что DRS на его машине в активированном состоянии раскрывалась сильнее, чем на разрешённые регламентом 85 миллиметров. Из решения судей стало известно, как «Мерседес» пытался убедить стюардов, что Хэмилтона не надо наказывать.



В «Мерседесе» подчеркнули, что при создании дизайна заднего антикрыла не имели намерений нарушать правила. Судьи согласились, что чрезмерная гибкость DRS, которая привела к нарушению регламента, была вызвана не дизайном, а другими проблемами.



DRS проверяется с помощью специального калибратора: при давлении до десяти ньютонов он не должен проходить между двумя закрылками. «Мерседес» обратил внимание, что при проверке DRS без давления калибратор не проходил. Применение давления регламентируется технической директивой 011-19, а формально директива не относится к техническому регламенту. Однако в ФИА отметили, что именно директива определяет процедуру проверки DRS на соответствие правилам и является принятым методом проверки.



В «Мерседесе» обратили внимание, что DRS прошла проверку в средней части: калибратор прошёл между закрылками только по бокам. Это доказывает, что у команды не было намерения нарушать правила. На это судьи ответили, что для них не имеет значения, какая именно часть конструкции не соответствует правилам.



Наконец, в «Мерседесе» напомнили, что ФИА позволяет ремонтировать компоненты машины в условиях закрытого парка, если команды замечают проблемы — например, механики могут подкрутить разболтавшиеся болты или что-то починить. Если бы «Мерседес» обнаружил проблему во время квалификации, то сразу запросил бы разрешение на устранение проблемы и наверняка его получил бы. Однако судьи отметили, что не готовы распространять применение данной практики на ситуацию, когда проблема была обнаружена уже после сессии, во время технических проверок. В конечном счёте машина очевидно не соответствовала техническому регламенту.