Марко: «Мерседес» утверждает, что Ферстаппен пальцами повредил заднее крыло Хэмилтона

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что «Мерседес» использует в качестве аргумента то, что Макс Ферстаппен мог повредить заднее крыло машины Льюиса Хэмилтона после завершения квалификации Гран-при Бразилии.



«Невероятно, что „Мерседес“ теперь утверждает, что якобы Макс Ферстаппен пальцами повредил заднее крыло Хэмилтона», — приводит слова Хельмута Марко F1-Insider.



Напомним, Льюис Хэмилтон рискует потерять поул-позишен на спринтерскую гонку Гран-при Бразилии. Технические проверки после квалификации обнаружили, что на его автомобиле некорректно работала система DRS: когда она активировалась, то раскрытие системы составляло больше максимально разрешённых 85 миллиметров. Это нарушение статьи 3.6.3 технического регламента Формулы-1 2021 года.



Помимо нарушения «Мерседеса», вызов к стюардам получил и Макс Ферстаппен — голландец после квалификации выбрался из своей машины и потрогал заднее антикрыло. После Макс подошёл к болиду Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» и потрогал антикрыло его машины.