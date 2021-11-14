Болид Алонсо косвенно помог стюардам Гран-при Бразилии дисквалифицировать Хэмилтона

Появились новые подробности относительно инцидента с участием голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии.

Напомним, техническая проверка после квалификации Гран-при Бразилии выявила, что машина Хэмилтона не соответствует регламенту Формулы-1: при активированном состоянии системы DRS расстояние между двумя закрылками заднего антикрыла составляло больше разрешённых 85 миллиметров. При этом после квалификации Макса вызвали к стюардам. Гонщик нарушил статью 2.5.1 спортивного кодекса ФИА, согласно которой запрещены «эксплуатация, проверка, настройка или ремонт» болидов в режиме закрытого парка.



Одним из оправданий «Мерседеса» являлось, что нарушение могло стать следствием действий Ферстаппена, потрогавшего заднее антикрыло Хэмилтона.



Согласно материалу испанского Motorsport, ключевым моментом в решении стюардов дисквалифицировать Льюиса стала запись, доступная на бортовой камере болида пилота «Альпин» Фернандо Алонсо. Именно на ней чётко прослеживаются действия Ферстаппена, который лишь слегка коснулся болида Хэмилтона, что нельзя считать нарушением. Таким образом, для стюардов стало очевидно, что болид Льюиса не соответствовал регламенту не из-за манипуляций со стороны его конкурента.