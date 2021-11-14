Норрис объяснил, почему позволил Хэмилтону обогнать себя в спринт-квалификации ГП Бразилии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал своё выступление в спринт-квалификации Гран-при Бразилии, высказавшись также о борьбе с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Льюис смог обогнать Ландо на последнем круге и в итоге стал пятым. Норрис был шестым.
«Признаться, рисковать не было никакой необходимости. Я понимал, что было лучше уступить эту позицию, чем рискнуть и позволить чему-то случиться. Когда мне приходилось защищаться, я защищался, когда атаковать, я атаковал. Хэмилтон на круге был примерно на две секунды быстрее нас, так что для него обогнать меня не представлялось проблемой. На последнем круге мне не нужно было ничего выдумывать в борьбе с Льюисом.
А вот с «Феррари» я, конечно, пошёл на немалый риск. Но я сделал то, что должен был сделать. Хороший день для нас», — приводит слова Норриса Motorsport Week.
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