Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Бразилии: Перес возглавляет таблицу

По итогам Гран-при Бразилии только один гонщик получил штрафные баллы — в ходе гонки стюарды наказали японского пилота «Альфа Таури» Юки Цуноду за столкновение с гонщиком «Астон Мартин» Лэнсом Строллом штрафом в 10 секунд и добавили в его суперлицензию два штрафных очка.



Кроме того, за минувшую неделю «сгорели» сразу несколько штрафных баллов, полученных в прошлогодней гонке в Турции, в том числе три балла у лидера таблицы, пилота «Макларена» Ландо Норриса. Кроме того, три штрафных балла «сгорели» у пилота «Уильямса» Джорджа Расселла и один — у представителя «Феррари» Карлоса Сайнса.



В настоящий момент в пелотоне есть три пилота, в суперлицензии которых нет ни одного штрафного балла — Мик Шумахер, Карлос Сайнс и Даниэль Риккардо.

Таблицу после Гран-при Бразилии возглавляет пилот «Ред Булл» Серхио Перес, на счету которого семь баллов за 12 месяцев.