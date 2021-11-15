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Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Бразилии: Перес возглавляет таблицу

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Бразилии: Перес возглавляет таблицу
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По итогам Гран-при Бразилии только один гонщик получил штрафные баллы — в ходе гонки стюарды наказали японского пилота «Альфа Таури» Юки Цуноду за столкновение с гонщиком «Астон Мартин» Лэнсом Строллом штрафом в 10 секунд и добавили в его суперлицензию два штрафных очка.

Кроме того, за минувшую неделю «сгорели» сразу несколько штрафных баллов, полученных в прошлогодней гонке в Турции, в том числе три балла у лидера таблицы, пилота «Макларена» Ландо Норриса. Кроме того, три штрафных балла «сгорели» у пилота «Уильямса» Джорджа Расселла и один — у представителя «Феррари» Карлоса Сайнса.

В настоящий момент в пелотоне есть три пилота, в суперлицензии которых нет ни одного штрафного балла — Мик Шумахер, Карлос Сайнс и Даниэль Риккардо.

Таблицу после Гран-при Бразилии возглавляет пилот «Ред Булл» Серхио Перес, на счету которого семь баллов за 12 месяцев.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Серхио Перес«Ред Булл»718 апреля 2022 года — 2 балла
Себастьян Феттель«Астон Мартин»627 марта 2022 года — 3 балла
Никита Мазепин«Хаас»62 мая 2022 года — 1 балл
Николас Латифи«Уильямс»66 июня 2022 года — 3 балла
Юки Цунода«Альфа Таури»618 апреля 2022 года — 1 балл
Ландо Норрис«Макларен»55 июня 2022 года — 3 балла
Лэнс Стролл«Астон Мартин»518 апреля 2022 года — 1 балл
Валттери Боттас«Мерседес»425 июня 2022 года — 2 балла
Антонио Джовинацци«Альфа Ромео»34 июля 2022 года — 2 балла
Пьер Гасли«Альфа Таури»39 мая 2022 года — 1 балл
Льюис Хэмилтон«Мерседес»218 июля 2022 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»212 сентября 2022 года — 2 балла
Шарль Леклер«Феррари»26 декабря 2021 года — 2 балла
Кими Райкконен«Альфа Ромео»24 июля 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»210 октября 2022 года — 2 балла
Джордж Расселл«Уильямс»117 июля 2022 года — 3 балла
Эстебан Окон«Альпин»112 сентября 2022 года — 1 балл
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