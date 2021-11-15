Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Бразилии: Перес возглавляет таблицу

По итогам Гран-при Бразилии только один гонщик получил штрафные баллы — в ходе гонки стюарды наказали японского пилота «Альфа Таури» Юки Цуноду за столкновение с гонщиком «Астон Мартин» Лэнсом Строллом штрафом в 10 секунд и добавили в его суперлицензию два штрафных очка.
Кроме того, за минувшую неделю «сгорели» сразу несколько штрафных баллов, полученных в прошлогодней гонке в Турции, в том числе три балла у лидера таблицы, пилота «Макларена» Ландо Норриса. Кроме того, три штрафных балла «сгорели» у пилота «Уильямса» Джорджа Расселла и один — у представителя «Феррари» Карлоса Сайнса.
В настоящий момент в пелотоне есть три пилота, в суперлицензии которых нет ни одного штрафного балла — Мик Шумахер, Карлос Сайнс и Даниэль Риккардо.
Таблицу после Гран-при Бразилии возглавляет пилот «Ред Булл» Серхио Перес, на счету которого семь баллов за 12 месяцев.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|7
|18 апреля 2022 года — 2 балла
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|6
|27 марта 2022 года — 3 балла
|Никита Мазепин
|«Хаас»
|6
|2 мая 2022 года — 1 балл
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|6
|6 июня 2022 года — 3 балла
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|6
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|5
|5 июня 2022 года — 3 балла
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|5
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|4
|25 июня 2022 года — 2 балла
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|3
|4 июля 2022 года — 2 балла
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|3
|9 мая 2022 года — 1 балл
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|2
|18 июля 2022 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|2
|12 сентября 2022 года — 2 балла
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|2
|6 декабря 2021 года — 2 балла
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|2
|4 июля 2022 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|2
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1
|17 июля 2022 года — 3 балла
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1
|12 сентября 2022 года — 1 балл
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