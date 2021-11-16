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В «Альфа Ромео» заявили, что Чжоу больше не связан с «Альпин»

В «Альфа Ромео» заявили, что Чжоу больше не связан с «Альпин»
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Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что новичок команды Гуаньюй Чжоу больше не связан с «Альпин». Напомним, китайский гонщик является воспитанником академии «Альпин». Со следующего сезона Чжоу будет боевым пилотом «Альфа Ромео».

«Чжоу больше не принадлежит «Альпин» и не имеет с ними контракта. Это было очень важно для меня: я хочу иметь возможность работать ради будущего. Если бы это был просто годовой проект, без шансов продлить его на 2023 год, это не имело бы никакого смысла.

У меня хорошие отношения с «Альпин». Для меня важно оставаться открытым, честно обсуждая ситуацию. В конце концов, для «Альпин» это тоже хорошая история, они помогли Чжоу попасть в Формулу-1», — цитирует Вассёра Motorsport Italia.

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