Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр объяснил, почему решил заменить Джовинацци на Чжоу

Вассёр объяснил, почему решил заменить Джовинацци на Чжоу
Комментарии

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр прокомментировал подписание контракта с Гуаньюем Чжоу и объяснил, почему команда решила расстаться с Антонио Джовинацци. В следующем сезоне боевыми пилотами будут Чжоу и Валттери Боттас.

«Мы рассмотрели все аспекты и решили сосредоточиться на кандидатуре Чжоу. Джовинацци провёл с нами три сезона, чередуя взлёты и падения, как и все остальные. Я никогда не жаловался на наших пилотов и не буду делать этого сейчас. Это моя философия. Когда хотел прояснить какие-то вещи с одним из гонщиков, я всегда делал это в частном порядке, а не через СМИ. За три сезона с нами Антонио вырос, но мы решили внести изменения перед началом нового цикла Формулы-1.

Многие оценивают переход Чжоу негативно? Есть разные мнения. Считаю, что гонщик, проявивший себя в Формуле-2 на таких трассах, как Бахрейн или Сильверстоун, может делать хорошую работу. Нынешний сезон тоже получился для Чжоу хорошим», — цитирует Вассёра Motorsport Italia.

Новость по теме
«Когда правят деньги, это бывает безжалостно». Джовинацци — о своём уходе из «Альфа Ромео»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021