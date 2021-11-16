Вассёр объяснил, почему решил заменить Джовинацци на Чжоу

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр прокомментировал подписание контракта с Гуаньюем Чжоу и объяснил, почему команда решила расстаться с Антонио Джовинацци. В следующем сезоне боевыми пилотами будут Чжоу и Валттери Боттас.



«Мы рассмотрели все аспекты и решили сосредоточиться на кандидатуре Чжоу. Джовинацци провёл с нами три сезона, чередуя взлёты и падения, как и все остальные. Я никогда не жаловался на наших пилотов и не буду делать этого сейчас. Это моя философия. Когда хотел прояснить какие-то вещи с одним из гонщиков, я всегда делал это в частном порядке, а не через СМИ. За три сезона с нами Антонио вырос, но мы решили внести изменения перед началом нового цикла Формулы-1.



Многие оценивают переход Чжоу негативно? Есть разные мнения. Считаю, что гонщик, проявивший себя в Формуле-2 на таких трассах, как Бахрейн или Сильверстоун, может делать хорошую работу. Нынешний сезон тоже получился для Чжоу хорошим», — цитирует Вассёра Motorsport Italia.