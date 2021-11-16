Оскар Пиастри: моя цель — стать боевым гонщиком Формулы-1 в 2023 году

Пилот Формулы-2 Оскар Пиастри прокомментировал тот факт, что со следующего сезона он будет резервным гонщиком команды Формулы-1 «Альпин».



«Очень рад присоединиться к «Альпин» в качестве резервного пилота. С нетерпением жду возможности активно участвовать в работе команды и способствовать её успехам в следующем сезоне. Роль резервного пилота – следующий шаг к моей цели стать боевым гонщиком в 2023 году. В последние пару лет я успешно проявил себя в младших сериях и чувствую, что готов к Формуле-1.



Благодарен «Альпин» за поддержку. Мы вместе провели два очень успешных сезона в академии, рад, что они поверили в меня, дав возможность сделать следующий шаг. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы успешно завершить сезон Формулы-2», — цитирует Пиастри пресс-служба «Альпин».

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