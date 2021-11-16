Бинотто высказал своё мнение о том, почему «Мерседес» превзошёл «Ред Булл»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями, почему на Гран-при Бразилии «Мерседес» выступил лучше, чем его основной конкурент — австрийская команда «Ред Булл». Многие предположили, что всё дело в новом силовом агрегате, который получил гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, выигравший гонку с Сан-Паулу. Бонотто, однако, с этим несогласен.
«Честно говоря, я не думаю, что всё дело в двигателе. На разных трассах болиды могут вести себя несколько иначе. Многое объясняется адаптацией. В Мексике преимущество было у «Ред Булл». В Сан-Паулу оно было у «Мерседеса». Наглядный пример — выступление Боттаса, который не менял двигатель. Разница между ними была невелика. Что будет иметь значение, так это то, как автомобили адаптируются к следующему Гран-при, два из которых просто никому неизвестны», — приводит слова Бинотто GrandPX.news со ссылкой на Sky Sport Italia.
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