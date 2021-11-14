Невероятная победа Хэмилтона в Бразилии: за сутки — с 20-го места на первое!

Хэмилтон в тройке уже к четвёртому кругу!

После того как Валттери Боттас выиграл старт спринта со второго места, было любопытно взглянуть, повторится ли ситуация, когда на сей раз эта позиция окажется у Макса Ферстаппена. И всё вышло точно так же! При примерно одинаковом рывке с места голландец уверенно занял внутренний радиус поворота и вышел вперёд. Боттас попробовал сопротивляться, но вышло только хуже: в первом повороте голландец в рамках правил выдавил пилота «Мерседеса» на обочине, что испортило Валттери дальнейший разгон и его прошёл ещё и Перес.

Позади пилотов «Ред Булл» и Хэмилтона — драма для Сайнса и Норриса. Ландо благодаря отличному старту обошёл Карлоса по внешнему радиусу, но поторопился сместиться влево, задел «Феррари» и моментально заработал прокол. Однако и Сайнс не удержал даже четвёртое место: на прямой к четвёртому повороту Карлос не стал до последнего крыться от Леклера и пропустил напарника вперёд.



А что же Хэмилтон? Он словно продолжил свой прорыв спринта: уже к третьему кругу Льюис вышел на шестое место, а затем стремительно опередил обе «Феррари». После этого Боттаса по радио попросили поменяться местами с напарником, так что уже на четвёртом круге Льюис стал третьим. Дисквалификация? Какая дисквалификация!



По темпу Хэмилтон смотрелся быстрее Переса, и Серхио не удалось грамотно отработать роль второго номера. Да, с первого раза у Льюиса не вышло: после обгона в первом повороте Хэмилтон не сумел сдержать контратаку мексиканца в четвёртом. Но со второй попытки Хэмилтон провёл атаку ещё чётче и уже не подпустил к себе пилота «Ред Булл». Ферстаппен к этому моменту оторвался только на четыре секунды — вся борьба за победу впереди.

Льюис побеждает Макса и без поддержки судей

Разрыв между двумя лидерами фактически не менялся до первой волны пит-стопов, во время которой «Мерседес» относительно успешно применил «андеркат». Да, Ферстаппен всё ещё остался впереди, но отрыв уменьшился до 1,7 секунды. Затем Льюис ещё чуть подъехал, и Макс мудро заметил, что ещё одной «подрезки» его лидерство не переживёт. Так что на второй пит-стоп Ферстаппен на всякий случай поехал пораньше. Впрочем, и в «Мерседесе», в отличие от Остина, не стали растягивать второй отрезок и позвали Хэмилтона всего на три круга позже.



Статус-кво более-менее сохранился, разве что Льюис по радио пожаловался, что ему поставили шины «хард», а не «медиум», на что команда ответила, что впереди слишком длинный отрезок. Британец принял этот аргумент и погнался за Ферстаппеном.

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Льюису удалось подобраться к Максу на выходе из второго поворота и пойти в атаку. Хэмилтон выбрал более выгодную внешнюю траекторию и, казалось, вырвался вперёд, но его оппонент и не думал тормозить и пропускать «Мерседес»! В итоге оба не вписались в четвёртый поворот и Ферстаппен остался впереди. Можно ли говорить, что Макс «вывез» соперника? Вашему автору кажется, что да, но стюарды посчитали, что наказывать здесь голландца не за что.



После столь жёсткой обороны Ферстаппена Хэмилтон словно немножко приуныл и не предпринимал новых атак. Оказывается, просто остужал шины и готовился. На 59-м круге шансов у Макса уже не было: разница в скорости на прямой к четвёртому повороту оказалась слишком большой, Хэмилтон уверенно прошёл «Ред Булл» и уехал к невероятной победе. И это после того, как 24 часа назад Льюис стартовал последним! Просто невероятно! И теперь в общем зачёте отрыв Ферстаппена вновь сократился до 14 очков.

Новый удар «Феррари» по «Макларену»

В борьбе за третье место между Пересом и Боттасом всё решил виртуальный сейфти-кар, который выпустили, когда отвалились обломки от «Астон Мартин» Лэнса Стролла, пострадавшего в столкновении с Юки Цунодой (японец получил 10 штрафных секунд). Валттери, оттянувший первую остановку, сэкономил ценные секунды и выехал из боксов заметно впереди Переса.



За вторыми пилотами «Мерседеса» и «Ред Булл» оказались две «Феррари»: в воскресенье их темп был заметно выше, чем у Гасли. Восьмое и девятое места заняли Окон и Алонсо: пилоты «Альпин» грамотно реализовали тактику с одним пит-стопом. Норрис после своего стартового происшествия тоже проехал фактически с одним пит-стопом и замкнул топ-10. Его напарнику Риккардо пришлось сойти из-за проблем с машиной. Таким образом, «Феррари» разом отыграла у «Макларена» 17 очков в принципиальной борьбе за третье место.

Мазепин был 15-м. Но недолго

Никита Мазепин блестяще провёл старт и выбрался на 16-е место. Более того, чуть позже Никита благодаря чистой атаке в первом повороте прошёл и Мика Шумахера, став 15-м. Немец после этого попал под атаку Кими Райкконена и ошибся на торможении: «Хаас» начало сносить на внешнюю траекторию, и немец врезался в «Альфа Ромео», сломав себе переднее антикрыло.



Мик очутился на безнадёжном последнем месте, но к середине гонки и Никита оказался предпоследним: сдержать конкурентов, включая «Уильямс», оказалось нереально. «Хаас» по скорости в этот раз был неконкурентоспособен. Впрочем, ничего нового.



Следующий этап Формулы-1 пройдёт в Катаре уже в следующий уик-энд — с 19 по 21 ноября.