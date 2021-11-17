Умер гонщик, спавший от смерти Джеки Стюарта

Ушёл из жизни бывший американский гонщик Боб Бондюрант. Американец не пользовался большой популярностью в мире автоспорта, но был известен во многим благодаря спасению жизни трёхкратному чемпиону Формулы-1 сэру Джеки Стюарту.

Инцидент со спасением жизни произошёл в гонке на легендарной трассе Спа-Франкоршам в 1966 году. Заезд начался в сухую погоду, но уже на первом круге пошёл дождь. На мокрой трассе разбились восемь гонщиков, в том числе Стюарт. Британец врезался в телеграфный столб, а затем заехал в дом лесоруба. Он оказался в подвале фермерского дома, застряв в болиде. Из-за разрыва топливного бака началась утечка горючего.



Незадолго до этого с трассы сошёл Грэм Хилл. Он увидел крушение своего товарища по команде и бросился ему на помощь. Через несколько секунд появился и Бондурант. Вместе они пытались вытащить Стюарта из машины, в то время как топливо продолжало поступать. В конце концов, по прошествии 25 минут, им удалось это сделать, открутив рулевое колесо отвёрткой.



Одним из самых значимых достижений в карьере Бондюранта была гонка «24 часа Ле-Мана» 1964 года, в которой он победил в классе GT.



Бондюран скончался 12 ноября.