Петров — о борьбе Ферстаппена с Хэмилтоном: здесь никого не нужно было наказывать

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров поделился своим мнением о жёсткой борьбе Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии.



«Хотелось бы разобрать два эпизода с Максом. Первый — когда они выехали вдвоем широко. Да, безусловно, здесь никого не нужно было наказывать. Но таким образом Макс, защищая свою позицию, тормозил как можно позже. Было видно, что в поворот он всё равно не попадет.



Второй момент — зигзаги, которые он делает. У меня было такое на Гран-при Малайзии, когда таким образом меня хотели сбить потоком ветра. За это вообще должны наказывать. В правилах чётко прописано, что этого нельзя делать. Смещаться можно лишь один раз, но Макс почему-то начинает юлить. И его не наказывают. Это большой вопрос. И раз ему позволяют так делать, то в будущем и другие начнут так делать. Я бы, конечно, на месте судей взял манёвр Макса на заметку», — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».