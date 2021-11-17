Петров — о борьбе Ферстаппена с Хэмилтоном: здесь никого не нужно было наказывать

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров поделился своим мнением о жёсткой борьбе Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии.
«Хотелось бы разобрать два эпизода с Максом. Первый — когда они выехали вдвоем широко. Да, безусловно, здесь никого не нужно было наказывать. Но таким образом Макс, защищая свою позицию, тормозил как можно позже. Было видно, что в поворот он всё равно не попадет.
Второй момент — зигзаги, которые он делает. У меня было такое на Гран-при Малайзии, когда таким образом меня хотели сбить потоком ветра. За это вообще должны наказывать. В правилах чётко прописано, что этого нельзя делать. Смещаться можно лишь один раз, но Макс почему-то начинает юлить. И его не наказывают. Это большой вопрос. И раз ему позволяют так делать, то в будущем и другие начнут так делать. Я бы, конечно, на месте судей взял манёвр Макса на заметку», — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».
- 17 ноября 2021
-
17:20
-
17:11
-
16:51
-
16:39
-
14:19
-
12:47
-
10:49
-
10:40
-
09:51
-
01:09
-
00:18
- 16 ноября 2021
-
23:02
-
22:23
-
21:13
-
20:11
-
18:57
-
18:48
-
17:22
-
16:53
-
16:21
-
16:00
-
15:58
-
15:52
-
14:56
-
14:38
-
13:58
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
12:51
-
12:38
-
12:20
-
12:09
-
11:16
-
09:28