В «Ред Булл» готовы подать протест на заднее крыло «Мерседеса»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что австрийская команда готова подать протест на заднее крыло «Мерседеса».
«Подам ли я протест? Безусловно. Если мы решим, что машина не соответствует регламенту, то подадим протест. Мы видели их скорость на прямых в Мексике и Бразилии. Думаю, все понимают, что ситуация на этапе в Бразилии не была нормальной.
Конечно, новый мотор «Мерседеса» добавил им мощности, но разница в скорости составила 27 км/ч, и видны отметки на торцевых пластинах из-за изгибания заднего крыла. Для нас всё предельно очевидно. Конечно, ФИА должна контролировать соблюдение правил. Если ты считаешь, что правила нарушаются — подаёшь протест.
Мы будем следить за ситуацией. Всё будет зависеть от этого уик-энда. Речь не только о ближайшей гонке, тема во многом затрагивает последние два этапа сезона. Я уверен, что «Мерседес» внимательно изучал наш болид на протяжении сезона, так что мы делаем то же самое. Ставки слишком высоки. Мы хотим конкуренции в равных условиях», — приводит слова Хорнера Autosport.
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