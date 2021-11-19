Формула-1 показала видео, на котором заднее крыло «Ред Булл» странно колеблется на прямых

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик, на котором можно увидеть, как заднее крыло болида «Ред Булл» Макса Ферстаппена странным образом вибрирует при открытой системе DRS во время тренировки Гран-при Катара. Непонятно, вызвано это неровностью поверхности трассы в Катаре, или особенностью конструкции крыла.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Напомним, лучший результат по итогам второй тренировки продемонстрировал пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас, вторым стал гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли. Третье время у лидер чемпионата Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл».
Во время уик-энда в Катаре в паддоке много разговоров вокруг конструкции заднего крыла главных конкурентов «Ред Булл» — «Мерседеса». Руководство австрийской команды считает, что крыло «чёрных стрел» изгибается на прямых сильнее положенного и грозит подать протест на автомобиль «Мерседеса».
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