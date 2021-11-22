Заднее крыло «Мерседеса» прошло новые тесты на гибкость. Их ввели после жалоб «Ред Булл»

Команда «Мерседес» осталась довольна прохождением тестов на гибкость заднего антикрыла, инициированных ФИА на фоне жалоб «Ред Булл» на то, что крыло на машинах немецкой команды может не соответствовать регламенту. Об этом сообщил журналист Auto Motor und Sport Андреас Хаупт в своём «твиттере».



«Мерседес» заявил, что их заднее крыло «очень прочное», после первых тестов, проведённых с двумя грузами по 35 кг в двух положениях крыла», — написал Хаупт в своём «твиттере».



Напомним, ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что австрийская команда готова подать протест на заднее крыло «Мерседеса». По заявлениям «Ред Булл», на высокой скорости крыло «Мерседеса» гнётся больше дозволенного регламентом, что позволяет болидам этой команды развивать крайне высокую скорость на прямых.



Сообщается, что уже долгое время инженеры «Ред Булл» находятся в контакте с ФИА для решения этого вопроса.