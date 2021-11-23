Мазепин надеется, что ему не придётся использовать тяжёлое шасси на финальных Гран-при

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин выразил надежду, что на двух финальных Гран-при сезона-2021 Формулы-1 ему удастся использовать более лёгкое шасси. Мазепину пришлось отказаться от него после пятничных тренировок Гран-при Катара, когда в шасси была обнаружена трещина.



«Я вернулся к старому более тяжёлому шасси. Оно хорошо управляется, но лишний вес не идёт на пользу, когда мы говорим о времени на круге. Формула-1 – закрытый спорт, поэтому, какой бы разница ни была, нам не хотелось бы её раскрывать.



До конца сезона остаётся две гонки, и я надеюсь, что в Абу-Даби вернусь на шасси, которое получило повреждения в этот уик-энд. В любом случае я сосредоточен на своей работе и должен выжимать максимум из того, что у меня есть», — приводит слова Мазепина F1News.