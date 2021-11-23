Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дэвид Бекхэм обратился к Льюису Хэмилтону

Дэвид Бекхэм обратился к Льюису Хэмилтону
Комментарии

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил соотечественника, пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона с победой на Гран-при Катара. Кроме того, Бекхэм выразил поздравления гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Фернандо Алонсо из «Альпин» с завоеванием второго и третьего места соответственно.

«Поздравляю тебя с победой, чемпион», — написал Бекхэм в своём «инстаграме», обратившись к Хэмилтону.

«Мои поздравления Максу Ферстаппену и Фернандо Алонсо», — добавил Дэвид.

Фотографии можно посмотреть на странице Дэвида Бекхэма в «Инстаграме».

Ферстаппен по-прежнему возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 351,5 очка. На втором месте Хэмилтон (343,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).

Новость по теме
Брандл рассказал, за счёт чего Ферстаппен может выиграть титул Ф-1 на ГП Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021