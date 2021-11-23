Дэвид Бекхэм обратился к Льюису Хэмилтону

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил соотечественника, пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона с победой на Гран-при Катара. Кроме того, Бекхэм выразил поздравления гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Фернандо Алонсо из «Альпин» с завоеванием второго и третьего места соответственно.



«Поздравляю тебя с победой, чемпион», — написал Бекхэм в своём «инстаграме», обратившись к Хэмилтону.



«Мои поздравления Максу Ферстаппену и Фернандо Алонсо», — добавил Дэвид.

Фотографии можно посмотреть на странице Дэвида Бекхэма в «Инстаграме».

Ферстаппен по-прежнему возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 351,5 очка. На втором месте Хэмилтон (343,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).