Брандл рассказал, за счёт чего Ферстаппен может выиграть титул Ф-1 на ГП Саудовской Аравии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт Мартин Брандл поделился мыслями о возможности пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена стать чемпионом мира Формулы-1 нынешнего сезона уже по итогам следующего Гран-при, который пройдёт в Саудовской Аравии. По мнению Брандла, это случится лишь в том случае, если у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» возникнут проблемы в ходе этого этапа.
«Только Макс имеет математические шансы на то, чтобы выиграть чемпионат на предпоследнем этапе в Саудовской Аравии. Но если принять во внимание саму скоростную трассу, а также потрясающие результаты, которые показывает «Мерседес» в последнее время, то станет понятно, что это произойдёт только в том случае, если у Льюиса возникнут проблемы», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports.
Гран-при Саудовской Аравии пройдёт с 3 по 5 декабря.
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