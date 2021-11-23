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Брандл рассказал, за счёт чего Ферстаппен может выиграть титул Ф-1 на ГП Саудовской Аравии

Брандл рассказал, за счёт чего Ферстаппен может выиграть титул Ф-1 на ГП Саудовской Аравии
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт Мартин Брандл поделился мыслями о возможности пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена стать чемпионом мира Формулы-1 нынешнего сезона уже по итогам следующего Гран-при, который пройдёт в Саудовской Аравии. По мнению Брандла, это случится лишь в том случае, если у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» возникнут проблемы в ходе этого этапа.

«Только Макс имеет математические шансы на то, чтобы выиграть чемпионат на предпоследнем этапе в Саудовской Аравии. Но если принять во внимание саму скоростную трассу, а также потрясающие результаты, которые показывает «Мерседес» в последнее время, то станет понятно, что это произойдёт только в том случае, если у Льюиса возникнут проблемы», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports.

Гран-при Саудовской Аравии пройдёт с 3 по 5 декабря.

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