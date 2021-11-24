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Росс Браун: Алонсо по-прежнему влюблён в Формулу-1. Жаль, что он выиграл всего два титула

Росс Браун: Алонсо по-прежнему влюблён в Формулу-1. Жаль, что он выиграл всего два титула
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Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун выразил восхищение гонщиком «Альпин» Фернандо Алонсо, завоевавшим третье место в гонке Гран-при Катара.

«Фернандо – мой гонщик уик-энда. Как и Льюис Хэмилтон, он мгновенно адаптировался к трассе. «Альпин» очень здорово смотрелись все выходные, а Фернандо просто получал удовольствие. Он в своей стихии.

Я большой фанат Фернандо. Меня расстраивает, что со своим уровнем таланта он выиграл всего два титула. Видно, что Алонсо по-прежнему влюблён в Формулу-1. Возможно, после перерыва вне Формулы-1 он смотрит на вещи немного иначе.

Станет ли подиум причиной того, что Алонсо задержится в Формуле-1? Кто знает. Думаю, все мы хотим, чтобы Фернандо продолжил выступать. Он заслуживает своё место, тут нет никаких сомнений», – цитирует Брауна GPFans.

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