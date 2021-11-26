Баттон: не имею понятия, кто выиграет титул. Оба гонщика выступают великолепно

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о фаворите чемпионской гонки между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном. Сейчас гонщик «Ред Булл» опережает конкурента из «Мерседеса» на восемь очков, до конца сезона осталось две гонки.



«Турнирная ситуация крайне захватывающая. Осталось две гонки, между соперниками, одними из лучших гонщиков в истории — всего восемь очков. Борьба плотная, мы не знаем, какая машина будет быстрой на следующем этапе. Судя по тому, что мы видели, в Саудовской Аравии очень скоростная трасса, права на ошибку нет.



Кто выиграет титул? Честно говоря, не имею никакого понятия. Оба гонщика выступают великолепно, команды работают отлично. Кажется, что сейчас преимущество у «Мерседеса», но следующий автодром будет совсем другим. А затем состоится гонка в Абу-Даби, там тоже всё иначе», — цитирует Баттона Daily Express.