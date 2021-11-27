Бинотто: уверен, что Леклер станет следующим чемпионом мира в составе «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о Шарле Леклере.



«Мы много вложили в Шарля с прицелом на долгосрочную перспективу, потому что мы уверены, что он станет следующим чемпионом мира в составе „Феррари“. Мы знаем его с самого начала его карьеры, речь идёт об очень талантливом пилоте. Он быстр, и не только на одном круге. В гонках он великолепно обороняется и атакует. Нельзя забывать о том, как он оборонялся от атак Льюиса Хэмилтона в 2019 году в Монце или от Макса Ферстаппена в Сильверстоуне.



Шарль отлично работает под давлением, он выигрывает благодаря тому, что у него менталитет победителя. Он фантастически талантлив. В последние годы он невероятно прогрессировал в вопросе работы с шинами и стал лучше чувствовать болид. Это отличает талантливых гонщиков от просто хороших. Если ты талантлив, то способен выжать из машины всё, собрать фантастический круг. Так было с Михаэлем Шумахером и Фернандо Алонсо», — цитирует Бинотто PlanetF1.