Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гонщики «МАЗа» пропали из списка участников ралли-марафона «Дакар»-2022

Гонщики «МАЗа» пропали из списка участников ралли-марафона «Дакар»-2022
Комментарии

Гонщики белорусской команды «МАЗ» пропали из списка участников ралли-марафона «Дакар»-2022. Ранее сообщалось, что экипажи «МАЗа» получили стартовые номера 502, 507 и 517 на «Дакар»-2022.

Напомним, ранее «МАЗ» представил три экипажа на «Дакар»-2022:

«502» — Сергей Вязович, Павел Гаранин, Антон Запорощенко;
«507» — Алексей Вишневский, Максим Новиков, Сергей Сачук;
«517» — Александр Василевский, Александр Швед, Виталий Мурылёв;

«МАЗ» без перерывов выступает в «Дакаре» с 2012 года. Команда завоевала второе место в 2018 году и осталась третьей в 2020 году.

44-й по счету «Дакар» стартует 2 января в Хаиле и завершится 14 января в Джидде. День отдыха запланирован на 8 января в Эр-Рияде. Административные и технические проверки пройдут 30 и 31 декабря, а также 1 января. 1 января состоится стартовый подиум и пролог гонки.

Новость по теме
«КАМАЗ-мастер» отправил дакаровские грузовики в Европу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021