Гонщики «МАЗа» пропали из списка участников ралли-марафона «Дакар»-2022

Гонщики белорусской команды «МАЗ» пропали из списка участников ралли-марафона «Дакар»-2022. Ранее сообщалось, что экипажи «МАЗа» получили стартовые номера 502, 507 и 517 на «Дакар»-2022.



Напомним, ранее «МАЗ» представил три экипажа на «Дакар»-2022:



«502» — Сергей Вязович, Павел Гаранин, Антон Запорощенко;

«507» — Алексей Вишневский, Максим Новиков, Сергей Сачук;

«517» — Александр Василевский, Александр Швед, Виталий Мурылёв;



«МАЗ» без перерывов выступает в «Дакаре» с 2012 года. Команда завоевала второе место в 2018 году и осталась третьей в 2020 году.



44-й по счету «Дакар» стартует 2 января в Хаиле и завершится 14 января в Джидде. День отдыха запланирован на 8 января в Эр-Рияде. Административные и технические проверки пройдут 30 и 31 декабря, а также 1 января. 1 января состоится стартовый подиум и пролог гонки.

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