Риккардо показал, как Абитебуль сделал обещанную татуировку. Видео

Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо разместил новое видео на своём официальном канале в YouTube, где показал, как бывший руководитель «Рено» Сириль Абитебуль сделал обещанную татуировку.



«Вроде как прошёл уже целый год, но это опредёленно стоило того, чтобы подождать», — прокомментировал видеозапись Даниэль.

Видеозапись можно посмотреть на официальном канале Даниэля Риккардо в YouTube.

Напомним, согласно договорённости Риккардо и Абитебуля, тогдашний босс «Рено» должен был сделать тату, в случае если австралиец принесёт команде подиум в сезоне-2020 Формулы-1. Даниэль смог попасть на подиум дважды, что и принесло ему победу в споре. Риккардо выбрал дизайн татуировки, а Сириль — место и размер.