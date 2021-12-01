Мотогонщик Макс Бьяджи побил 21 мировой рекорд скорости

Итальянский мотогонщик Макс Бьяджи установил несколько рекордов скорости за рулём электрического мотоцикла.
На модифицированной версии электробайка Voxan Wattma Макс побил рекорд скорости для «электромотоциклов, которые приводятся в движение одним колесом, контактирующим с землёй, с частичным обтекателем весом до 300 кг».
Заезды проходили на территории Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди (Флорида, США), где Бьяджи преодолевал дистанцию 1 км в обоих направлениях в течение двух часов. За это время средняя скорость, которую продемонстрировал Макс, составила 455,737 км/ч. Максимальная мгновенная скорость была на отметке 470,257 км/ч.
Видео можно посмотреть на канале VENTURI в YouTube.
В общей сложности мотогонщик побил 21 мировой рекорд скорости на различных дистанциях.
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