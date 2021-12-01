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Мотогонщик Макс Бьяджи побил 21 мировой рекорд скорости

Мотогонщик Макс Бьяджи побил 21 мировой рекорд скорости
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Итальянский мотогонщик Макс Бьяджи установил несколько рекордов скорости за рулём электрического мотоцикла.

На модифицированной версии электробайка Voxan Wattma Макс побил рекорд скорости для «электромотоциклов, которые приводятся в движение одним колесом, контактирующим с землёй, с частичным обтекателем весом до 300 кг».

Заезды проходили на территории Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди (Флорида, США), где Бьяджи преодолевал дистанцию 1 км в обоих направлениях в течение двух часов. За это время средняя скорость, которую продемонстрировал Макс, составила 455,737 км/ч. Максимальная мгновенная скорость была на отметке 470,257 км/ч.

Видео можно посмотреть на канале VENTURI в YouTube.

В общей сложности мотогонщик побил 21 мировой рекорд скорости на различных дистанциях.

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