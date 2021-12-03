В «Пирелли» подвели итоги расследования массовых неисправностей шин на Гран-при Катара

Компания «Пирелли» опубликовала итоги расследования по поводу массового разрушения шин в Катаре. Напомним, во время гонки шины оказались пробиты у Валттери Боттаса, Ландо Норриса, Джорджа Расселла и Николаса Латифи.



«Проведённый анализ шин, потерявших давление во время гонки в Катаре, позволил исключить производственные дефекты. Исходя из полученных на данный момент результатов, причина проблемы заключается в том, что шины на протяжении долгого времени и на высокой скорости контактировали с поребриками при серьёзных вертикальных и боковых перегрузках. Это уникальная ситуация, которая характерна только для трассы в Катаре.



Высокая нагрузка повредила конструкцию шины и привела к проколам во внутренней боковине, что через несколько секунд вызывало разрушение шины. В «Пирелли» передали в ФИА и командам все технические детали проведённого анализа», — гласит заявление компании «Пирелли».