«Льюис въехал в Макса». Хорнер прокомментировал столкновение Ферстаппена с Хэмилтоном

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал столкновение между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при Саудовской Аравии, когда голландец пытался пропустить британца вперёд перед 27-м поворотом.



«Считаю, мы получили жёсткий удар в виде пятисекундного штрафа, ну и был инцидент, где Льюис сзади въехал в Макса. Они объяснят всё стюардам, но Макс пытался отдать позицию. Мы проинформировали гоночную дирекцию, что собираемся вернуть место. Он снял ногу с педали газа. Думаю, Льюис тоже сделал это. Не знаю, ждал ли он линии DRS, но было очевидно, что мы отдаём позицию. Мы проинформировали об этом гоночную дирекцию.



Насчёт этого были споры. Майкл Маси сказал: „За вами выбор, либо всё будут рассматривать стюарды“. В этот момент ты знаешь, что, вероятно, будет наказание. Мы сказали: „Хорошо, мы отдадим позицию“.



Была странная ситуация, потому что Льюис замедлялся позади Макса. По звуку было ощущение, что он убрал ногу с педали газа, потому что не хотел его обходить из-за точки детекции DRS. То есть мы пытались отдать место, а Льюис въехал в машину Макса. Очевидно, что машина получила довольно серьёзные повреждения после такого „пинка“. Так что это очень расстраивает и раздражает», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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