Култхард сравнил свою аварию с Шумахером в 1998-м со столкновением Хэмилтона и Ферстаппена

Вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард сравнил свою аварию с Михаэлем Шумахером в 1998 году в Спа со столкновением Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Саудовской Аравии.
«Мне вспомнился 98-й год, когда Михаэль въехал мне в спину в Спа, мне сказали, что я должен пропустить его. Я замедлился, а затем он въехал мне в спину. В то время меня много критиковали: «Разве я тестировал его тормоза, разве я сделал что-то, чтобы помочь Мике в чемпионате? Нет, я просто следовал инструкциям команды и пытался пропустить его вперёд».
Максу сказали пропустить Льюиса. Он замедлился, стратегически выбрав место для этого, и, если вы посмотрите внимательно, Льюис замедлился вместе с ним, и сначала контакта не было. А затем показалось, что Хэмилтон начинает сомневаться. Думаю, Льюис предположил, что вновь ввели режим VSC, и это сбило его с толку.
Ты оглядываешься по сторонам, смотришь на свой руль – но никакой информации нигде нет. Именно в этот момент и получилось так, что он налетел на машину Макса», — приводит слова Култхарда GPFans.
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