Кими Райкконен забавно ответил на вопрос репортёра о качестве трассы в Джидде

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен ответил на вопрос репортёра о качестве трассы в Джидде. Напомним, в нынешнем сезоне Гран-при Саудовской Аравии дебютировал в календаре чемпионата мира.

«Хорошая ли трасса в Джидде? Да мне без разницы, я уже не приеду сюда в следующем году», — сказал Райкконен.

«Джидда» стала самой длинной среди городских трасс и второй по протяжённости в нынешнем календаре — 6,175 км. Длиннее только «Спа-Франкоршам» — 7,004 км.

На Гран-при Саудовской Аравии Райкконен столкнулся с немецким пилотом «Астон Мартин» Себастьяном Феттелем и закончил гонку на 15-м месте.

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 50 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 21.825

3. Валттери Боттас («Мерседес») +27.531

4. Эстебан Окон («Альпин») +27.633

5. Даниэль Риккардо («Макларен») + 40.121

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +41.613

7. Шарль Леклер («Феррари») +44.475

8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +46.606

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +58.505

10. Ландо Норрис («Макларен») +1:01.358

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:17.212

12. Николас Латифи («Уильямс») +1:23.249

13. Фернандо Алонсо («Альпин) +1 круг

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — сошёл

17. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл

18. Джордж Рассел («Уильямс») — сошёл

19. Никита Мазепин («Хаас») — сошёл

20. Мик Шумахер («Хаас») — сошёл.