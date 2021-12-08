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Кими Райкконен забавно ответил на вопрос репортёра о качестве трассы в Джидде

Кими Райкконен забавно ответил на вопрос репортёра о качестве трассы в Джидде
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен ответил на вопрос репортёра о качестве трассы в Джидде. Напомним, в нынешнем сезоне Гран-при Саудовской Аравии дебютировал в календаре чемпионата мира.

«Хорошая ли трасса в Джидде? Да мне без разницы, я уже не приеду сюда в следующем году», — сказал Райкконен.

«Джидда» стала самой длинной среди городских трасс и второй по протяжённости в нынешнем календаре — 6,175 км. Длиннее только «Спа-Франкоршам» — 7,004 км.

На Гран-при Саудовской Аравии Райкконен столкнулся с немецким пилотом «Астон Мартин» Себастьяном Феттелем и закончил гонку на 15-м месте.

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 50 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 21.825
3. Валттери Боттас («Мерседес») +27.531
4. Эстебан Окон («Альпин») +27.633
5. Даниэль Риккардо («Макларен») + 40.121
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +41.613
7. Шарль Леклер («Феррари») +44.475
8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +46.606
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +58.505
10. Ландо Норрис («Макларен») +1:01.358
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:17.212
12. Николас Латифи («Уильямс») +1:23.249
13. Фернандо Алонсо («Альпин) +1 круг
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — сошёл
17. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл
18. Джордж Рассел («Уильямс») — сошёл
19. Никита Мазепин («Хаас») — сошёл
20. Мик Шумахер («Хаас») — сошёл.

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