Райкконен выбрал на прощальную гонку дизайн шлема, с которым он дебютировал в Ф-1

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен выступит на Гран-при Абу-Даби Формулы-1 в специальном дизайне шлема. Для своего прощального выступления в чемпионате мира Райкконен выбрал дизайн, с которым он дебютировал в Формуле-1 в 2001 году в составе команды «Заубер». Кими выступит на «Яс Марине» в шлеме с серо-бело-голубой расцветкой.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» «Альфа Ромео».

Ранее итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, покидающий Формулу-1 по окончании нынешнего сезона, посвятил специальный дизайн шлема в честь Кими Райкконена. Шлем Антонио выполнен на основе дизайна, который Кими использовал во время его победы в чемпионате мира Формулы-1 сезона-2007. Кроме того, на нём будет присутствовать следующий текст: «Спасибо, Кими».