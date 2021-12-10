Хэмилтон — лучший во 2-й практике ГП Абу-Даби, Ферстаппен — 4-й, Райкконен разбил болид

Завершилась вторая свободная практика Гран-при Абу-Даби. Лучший результат по её итогам показал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым стал гонщик «Альпин» Эстебан Окон. Третье время у напарника Хэмилтона, финна Валттери Боттаса.

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстапен продемонстрировал четвёртый результат. Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», стал последним. Его партнёр по команде, немец Мик Шумахер, — 19-м.

Отметим, что в самом конце сессии, когда время уже истекло, автомобиль Кими Райкконена был сильно повреждён после разворота и двойного удара об отбойник. Сам пилот не пострадал.

Гран-при Абу-Даби. Вторая тренировка:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.23,691

2. Эстебан Окон («Альпин») +0,343 (29)

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,392

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,641

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,709

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,804

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,841

8. Шарль Леклер («Феррари») +0,866

9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,153

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,249

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,268

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,417

13. Ландо Норрис («Макларен») +1,462

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,504

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,694

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,749

17. Джордж Расселл («Уильямс») +1,858

18. Николас Латифи («Уильямс») +1,996

19. Мик Шумахер («Хаас») +2,093

20. Никита Мазепин («Хаас») +2,645