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Хэмилтон — лучший во 2-й практике ГП Абу-Даби, Ферстаппен — 4-й, Райкконен разбил болид

Хэмилтон — лучший во 2-й практике ГП Абу-Даби, Ферстаппен — 4-й, Райкконен разбил болид
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Завершилась вторая свободная практика Гран-при Абу-Даби. Лучший результат по её итогам показал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым стал гонщик «Альпин» Эстебан Окон. Третье время у напарника Хэмилтона, финна Валттери Боттаса.

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстапен продемонстрировал четвёртый результат. Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», стал последним. Его партнёр по команде, немец Мик Шумахер, — 19-м.

Отметим, что в самом конце сессии, когда время уже истекло, автомобиль Кими Райкконена был сильно повреждён после разворота и двойного удара об отбойник. Сам пилот не пострадал.

Гран-при Абу-Даби. Вторая тренировка:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.23,691
2. Эстебан Окон («Альпин») +0,343 (29)
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,392
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,641
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,709
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,804
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,841
8. Шарль Леклер («Феррари») +0,866
9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,153
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,249
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,268
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,417
13. Ландо Норрис («Макларен») +1,462
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,504
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,694
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,749
17. Джордж Расселл («Уильямс») +1,858
18. Николас Латифи («Уильямс») +1,996
19. Мик Шумахер («Хаас») +2,093
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,645

Формула-1 2021. Этап 22, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Свободная практика 2
10 декабря 2021, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:23.691
2
Эстебан Окон
Alpine
+0.343
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+0.392
Комментарии
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