Пиастри выиграл квалификацию Ф-2 в Абу-Даби, Чжоу — третий, Шварцман — четвёртый

Австралийский гонщик Формулы-2 Оскар Пиастри в пятый раз подряд завоевал поул-позишен в квалификации заключительного этапа сезона-2021 в Абу-Даби. Благодаря четырём бонусным очкам Пиастри увеличил отрыв в общем зачёте от Роберта Шварцмана до 55,5 очка при том, что в оставшейся части уик-энда можно набрать только 61 очко.



На счету российского гонщика, уступившего Пиастри две с половиной десятые, четвёртый результат. Между Пиастри и Шварцманом расположились Джек Дуэн, проводящий свой всего второй этап в Формуле-2, и будущий гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу.



Формула-2. Абу-Даби. Квалификация.



1. Оскар Пиастри — 1:35.077

2. Джек Дуэн — 1:35.290

3. Гуаньюй Чжоу — 1:35.348

4. Роберт Шварцман — 1:35.360

5. Ральф Бошунг — 1:35.496

6. Тео Пуршер — 1:35.504

7. Лиам Лоусон — 1:35.511

8. Фелипе Другович — 1:35.612

9. Дэн Тиктум — 1:35.618

10. Джехан Дарувала — 1:35.821

11. Маркус Армстронг — 1:35.855

12. Кристиан Лундгор — 1:36.016.