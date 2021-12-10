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Пиастри выиграл квалификацию Ф-2 в Абу-Даби, Чжоу — третий, Шварцман — четвёртый

Пиастри выиграл квалификацию Ф-2 в Абу-Даби, Чжоу — третий, Шварцман — четвёртый
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Австралийский гонщик Формулы-2 Оскар Пиастри в пятый раз подряд завоевал поул-позишен в квалификации заключительного этапа сезона-2021 в Абу-Даби. Благодаря четырём бонусным очкам Пиастри увеличил отрыв в общем зачёте от Роберта Шварцмана до 55,5 очка при том, что в оставшейся части уик-энда можно набрать только 61 очко.

На счету российского гонщика, уступившего Пиастри две с половиной десятые, четвёртый результат. Между Пиастри и Шварцманом расположились Джек Дуэн, проводящий свой всего второй этап в Формуле-2, и будущий гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу.

Формула-2. Абу-Даби. Квалификация.

1. Оскар Пиастри — 1:35.077
2. Джек Дуэн — 1:35.290
3. Гуаньюй Чжоу — 1:35.348
4. Роберт Шварцман — 1:35.360
5. Ральф Бошунг — 1:35.496
6. Тео Пуршер — 1:35.504
7. Лиам Лоусон — 1:35.511
8. Фелипе Другович — 1:35.612
9. Дэн Тиктум — 1:35.618
10. Джехан Дарувала — 1:35.821
11. Маркус Армстронг — 1:35.855
12. Кристиан Лундгор — 1:36.016.

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