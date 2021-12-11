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Хункаделья заявил, что плохой пример для молодёжи — судьба Пиастри, а не езда Ферстаппена

Хункаделья заявил, что плохой пример для молодёжи — судьба Пиастри, а не езда Ферстаппена
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Испанский гонщик Даниэль Хункаделья, чемпион Евросерии Формулы-3 2012 года и пилот DTM, раскритиковал Формулу-1 за то, что в ней не нашлось места для новоиспечённого чемпиона Формулы-2 Оскара Пиастри.

«Формула «Рено» 2.0 — победа. Формула-3 — победа (в статусе новичка). Формула-2 — победа (в статусе новичка). Люди жалуются, что Ферстаппен — плохой пример для молодёжи, потому что он слишком агрессивен и ведёт себя «не по-джентльменски». Плохой пример для молодёжи — это то, что Пиастри остался без места в Формуле-1 на 2022 год», — написал Хункаделья в своём «твиттере».

Общий зачёт Формулы-2

1. Оскар Пиастри («Према») — 227,5 очков
2. Роберт Шварцман («Према») — 170 очков
3. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 150 очков
4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 143,5 очка
5. Тео Пуршер («АРТ») — 126 очков
6. Юри Випс («Хайтек») — 116 очков
7. Джехан Дарувала («Карлин») — 101 очко
8. Лиам Лоусон («Хайтек») — 99 очков
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 84 очка
10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 55 очков.

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