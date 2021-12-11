Шварцман прокомментировал прорыв на второе место после старта с седьмой позиции

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман прокомментировал второй результат во второй спринтерской гонке в Абу-Даби после старта с седьмой позиции.



«Очень хорошая гонка, было весело. Мой старт был хорошим: удалось отыграть две позиции, хотя было непросто: плотная борьба, я мог видеть две машины на внутреннем радиусе первого поворота.



В начале гонки у меня был ряд интересных сражений — например, с тем же Дэном Тиктумом мы боролись почти целый круг. Потом моей задачей было как можно быстрее обойти Ральфа Бошунга, но было несколько сейфти-каров, за время которых шины сильно остывали. Однако мне удался рестарт после виртуального сейфти-кара, я постарался как можно лучше выйти на длинную прямую и атаковать — так и вышло.



Потом впереди меня оказался Чжоу, но к этому моменту возникли проблемы из-за гранулирования переднего правого колеса. Да и в целом баланс машины в холодных условиях был не таким хорошим, как с утра. Однако у меня есть уверенность насчёт основной гонки, ведь в первой темп был отличным», — заявил Шварцман на пресс-конференции.

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