Шварцман призвал болельщиков подсчитать, кто из пилотов Ф-2 совершил больше всего обгонов

Российский гонщик команды Формулы-2 «Према» Роберт Шварцман ответил на вопрос, в чём секрет успехов итальянского коллектива в сезоне-2021 и поинтересовался, у кого из пилотов Ф-2 больше всего обгонов.



«Никакой магической кнопки у «Премы» нет. Может, всё дело в мороженом, которое ест Оскар? Если серьёзно, это просто упорная работа, благодаря которой команда предоставляет нам машину, которая позволяет побеждать. К сожалению, я не использовал предоставленное командой преимущество в квалификации, это удалось поправить только в последних гонках.



Кстати, было бы интересно узнать, как у нас с обгонами в этом году, кто лидирует? Потому что я думаю, что совершил довольно много обгонов. В Формуле-1 ведь есть зачёт по обгонам — там борются Алонсо, Себ, Кими, а как у нас? Может, кто-то из болельщиков посчитает? Было бы интересно», — заявил Шварцман на пресс-конференции после второй гонки Формулы-2.

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