Шварцман: Чжоу будет атаковать по максимуму, я — тоже

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман рассказал о своём подходе к последней гонке сезона-2021, которая пройдёт сегодня в Абу-Даби. Шварцман будет стартовать с четвёртого места, его конкурент в борьбе за звание вице-чемпиона Гуаньюй Чжоу — с третьего.
«Конечно, я надеюсь сохранить вторую позицию. К сожалению, мы проиграли два очка Оскару утром в субботу — надеюсь, это не скажется. В воскресенье будет интересная гонка. Чжоу будет атаковать по максимуму, я — тоже. И у него, и у меня это будет последняя гонка в Формуле-2, так что я хочу получить удовольствие.
Будет интересно. Деградация шин в дневное время может стать больше. Надеюсь, будет не так много сейфти-каров, чтобы было время побороться друг с другом. Я надеюсь отыграть побольше мест на старте, направить шины в нужное рабочее окно и завершить сезон как можно сильнее», — заявил Шварцман на пресс-конференции после второй гонки Формулы-2, в которой он стал вторым.
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