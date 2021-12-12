Российский гонщик команды «Према» Роберт Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2. В борьбе за второе место Роберт опередил представителя Китая Гуаньюя Чжоу. Разрыв между ними составил 9 очков.
В финальной гонке сезона в Абу-Даби Шварцман был пятым, а Чжоу показал второй результат, что не позволило ему опередить россиянина.
Итоговое положение в чемпионате:
1. Оскар Пиастри («Према») — 252,5 очков
2. Роберт Шварцман («Према») — 192
3. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 183
4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 159,5
5. Тео Пуршер («АРТ») — 140
6. Юри Випс («Хайтек») — 120
7. Джехан Дарувала («Карлин») — 113
8. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 105
9. Лиам Лоусон («Хайтек») — 103
10. Ральф Бошунг («Кампос») — 59,5
11. Рихард Версхор («МП Моторспорт»/«Хароуз») — 56
12. Кристиан Лундгор («АРТ») — 50
13. Маркус Армстронг («ДАМС») — 49
14. Бент Вискал («Трайдент») — 34
15. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 32
16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13
18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8
19. Джек Дуэн («МП Моторспорт») — 7
20. Энцо Фиттипальди («Хароуз») — 2
21. Марино Сато («Трайдент») — 1
22. Маттео Наннини («ХВА») — 1.
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