Нико Росберг: в конечном итоге всё решает Майкл Маси

Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг прокомментировал результат гонки Гран-при Абу-Даби. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу и впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира.



«Сперва говорят, что не разрешается вернуться в круг с лидерами. А затем эти правила меняются, когда видно, что это безопасно сделать.

Ситуация такова, что в документе говорится: «Все машины обязаны возвращаться в круг с лидерами». И они позволяют только этим пяти автомобилям, которые находились между Льюисом и Ферстаппеном, возвращаться в круг. И тут «Мерседес» спрашивает, насколько это нормально. Но я полагаю, что в конечном счёте всё решает Майкл Маси, ведь он гоночный директор», — написал Росберг в своём «твиттере».