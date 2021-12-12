Норрис: не уверен, чем закончилась бы финальная гонка, если бы не решение ФИА

Пилот «Макларена» Ландо Норрис дал комментарий по поводу развязки финальной гонки сезона Формулы-1, которая проходила в Абу-Даби.
Перед последним кругом часть пилотов, включая британца, уступала круг лидеру Льюису Хэмилтону («Мерседес»). После аварии Николаса Латифи («Уильямс») было принято решение провести рестарт гонки, а отстающим на круг пилотам, разделявшим Хэмилтона и Ферстаппена, позволили обогнать британца и автомобиль безопасности.
«Я не до конца уверен в том, какие указания поступали со стороны ФИА. Сначала нам как отстающим не разрешили вернуться в круг. Если это повлияло на решения «Мерседеса» и Льюиса, и именно по этой причине они не провели пит-стоп…
Но потом в ФИА внезапно изменили мнение и дали указание, чтобы нас пропустили вперёд. Я не уверен, чем бы всё закончилось, если бы их решение было иным», — приводит слова Норриса Sky Sports.
- 12 декабря 2021
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