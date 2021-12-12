ФИА отклонила протест «Мерседеса», Ферстаппен сохранил титул чемпиона мира

Стюарды Гран-при Абу-Даби отклонили протест команды «Мерседес» на результаты Гран-при Абу-Даби, сообщает официальный сайт ФИА. Таким образом, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сохранил завоёванное звание чемпиона мира.

Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 Спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест.

Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 395,5 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 387,5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 230

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 164,5

6. Ландо Норрис («Макларен») – 160

7. Шарль Леклер («Феррари») – 160

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 115

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 108

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 81

11. Эстебан Окон («Альпин») – 72

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 44

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 30

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10

17. Николас Латифи («Уильямс») – 7

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 3

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.