ФИА отклонила протест «Мерседеса», Ферстаппен сохранил титул чемпиона мира

Стюарды Гран-при Абу-Даби отклонили протест команды «Мерседес» на результаты Гран-при Абу-Даби, сообщает официальный сайт ФИА. Таким образом, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сохранил завоёванное звание чемпиона мира.
Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 Спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест.
Формула-1. Общий зачёт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 395,5 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 387,5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 230
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 164,5
6. Ландо Норрис («Макларен») – 160
7. Шарль Леклер («Феррари») – 160
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 115
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 108
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 81
11. Эстебан Окон («Альпин») – 72
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 44
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 30
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10
17. Николас Латифи («Уильямс») – 7
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 3
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.
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