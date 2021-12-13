Механики «Хааса» в боксах радуются за Ферстаппена во время решающего круга в сезоне

Появилось видео, на котором механики «Хааса» в боксах смотрят за противостоянием пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Публикация доступна в «твиттере» команды «Хаас».

Напомним, в решающей гонке сезона голландец Ферстаппен вырвал победу у своего главного соперника британца Хэмилтона.

Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Макса Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и в феноменальной борьбе выиграть титул с отрывом в восемь очков.