Механики «Хааса» в боксах радуются за Ферстаппена во время решающего круга в сезоне
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Появилось видео, на котором механики «Хааса» в боксах смотрят за противостоянием пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Публикация доступна в «твиттере» команды «Хаас».
Напомним, в решающей гонке сезона голландец Ферстаппен вырвал победу у своего главного соперника британца Хэмилтона.
Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Макса Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и в феноменальной борьбе выиграть титул с отрывом в восемь очков.
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