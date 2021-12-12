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Абитебуль: Хэмилтону в этом году не хватало поддержки второй машины

Абитебуль: Хэмилтону в этом году не хватало поддержки второй машины
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Бывший руководитель «Рено» Сириль Абитебуль подвёл итоги финальной гонки сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.

«Думаю, именно фактор вторых пилотов был решающим. Серхио Перес не всегда был близок к лидерам в ходе сезона, но он был очень хорош в важные моменты, как сегодня, потому что он сделал всё, чтобы замедлить Хэмилтона, пусть Макс и не смог бы догнать «Мерседес» без машины безопасности.

Несмотря на то что «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов, я думаю, что Льюису в этом году не хватало именно поддержки второй машины.

Решения ФИА? Думаю, первое решение не назначать штраф Льюису было верным. Макс действовал смело, Льюис защищал свою позицию. Это не было абсурдом. Я считаю результат справедливым. «Мерседес» заслужил Кубок конструкторов, а Ферстаппен — личный титул», — приводит слова Сириля Абитебуля France Info.

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