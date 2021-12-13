Алёшин: ошибка стратегов «Мерседеса» была большой, но им было что терять

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин поделился своим мнением о гонке Гран-при Абу-Даби Формулы-1 и сражении за титул между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном.



«Хочу поздравить всех болельщиков с завершением чемпионата. Ощущения от борьбы были интересными, но её мы видели только на первом круге. Потом было превосходство Хэмилтона и «Мерседеса» над «Ред Булл» и Максом.



Ощущения были смазаны спорным судейством, на протяжении сезона мы часто такое видели. Чемпионский титул решил случай — авария Латифи. Это был неожиданный момент, который полностью поменял расстановку сил. Хэмилтон был намного быстрее, чем Ферстаппен. Если бы не было истории с аварией Латифи, у Ферстаппена не появилось бы возможности обогнать Хэмилтона.



Ошибка стратегов «Мерседеса» была большой, но им было что терять. А Ферстаппену, наоборот, нечего было терять в этот момент», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.