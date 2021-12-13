Петров: почему Льюис не занял внутреннюю траекторию? Хэмилтон проиграл гонку сам

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров прокомментировал ход Гран-при Абу-Даби Формулы-1.
«Безусловно, Макс достоин этого титула, он долго шёл к этому титулу. И я очень рад его победе! Но давайте всё по порядку. Над стартом команде «Ред Булл» нужно поработать. Старт они в очередной раз проигрывали, стратегически они ставили более мягкую резину, и старт Макс должен был выигрывать, уезжать вперёд.
Льюис проделал отличную работу в первом повороте, но затем Макс постарался атаковать его уже в следующей шикане, выдавил его с трассы. Льюис срезал и соответственно остался впереди. Согласен здесь со стюардами. Максу нужно было оставить ему немного места, учитывая его мягкий состав. Мог Макс попробовать атаковать его в следующем повороте.
Самый главный момент всего уик-энда — это авария Латифи, которая подарила шанс на победу Максу Ферстаппену. Макс, конечно же, воспользовался ситуацией на 100%. Он не стал ждать и уже в четвёртом повороте нырнул и выехал из него первым. Но я не понимаю здесь одного: почему Льюис не занял внутреннюю траекторию и не защищал свою позицию. Сделай он так, то в дальнейшем ничего бы не поменялось. Может, это звучит громко, но Льюис проиграл гонку сам, именно в этом повороте. Невероятный год, удивительная гонка! Поздравляю всех болельщиков с окончанием сезона! Рад за Макса», — написал Петров в своём «инстаграме».
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