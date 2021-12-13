Стал известен состав пилотов на шинные тесты. Хэмилтон и Мазепин не примут в них участия

Компания «Пирелли» опубликовала состав пилотов, которые примут участие в шинных тестах в Абу-Даби. Примечательно, что тесты пропустит пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира и вице-чемпион 2021 года Льюис Хэмилтон.
Напомним, Хэмилтон проиграл пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену в борьбе за титул в финальной гонке сезона — Гран-при Абу-Даби.
Ферстаппен, в свою очередь, выступит в первый день тестов, уже завтра, 14 декабря.
Помимо Хэмилтона, шинные тесты новых 18-дюймовых колёс «Пирелли» пропустит и пилот «Хааса» Никита Мазепин, сдавший положительный тест на коронавирус в преддверии гонки Гран-при Абу-Даби. Вместо него в составе «Хааса» поедет Пьетро Фиттипальди.
Состав команд на шинные тесты в Абу-Даби:
14 декабря
«Мерседес» — Джордж Расселл
«Ред Булл» — Макс Ферстаппен
«Макларен» — Даниэль Риккардо
«Астон Мартин» — Лэнс Стролл
«Альпин» — Эстебан Окон
«Феррари» — Шарль Леклер/Антонио Фуоко
«Альфа Таури» — Юки Цунода
«Альфа Ромео» — Валттери Боттас
«Хаас» — Мик Шумахер
15 декабря
«Мерседес» — Джордж Расселл
«Ред Булл» — Серхио Перес
«Макларен» — Ландо Норрис
«Астон Мартин» — Себастьян Феттель
«Альпин» — Фернандо Алонсо
«Феррари» — Карлос Сайнс
«Альфа Таури» — Пьер Гасли
«Альфа Ромео» — Гуаньюй Чжоу
«Хаас» — Пьетро Фиттипальди.
- 13 декабря 2021
-
20:27
-
20:20
-
20:17
-
19:41
-
18:34
-
17:55
-
17:23
-
17:18
-
17:16
-
17:11
-
16:27
-
15:21
-
15:09
-
15:03
-
14:18
-
13:05
-
12:07
-
11:30
-
11:07
-
10:37
-
09:47
-
07:52
-
00:39
-
00:15
-
00:12
-
00:10
- 12 декабря 2021
-
23:47
-
23:42
-
23:29
-
22:56
-
22:54
-
22:45
-
22:35
-
22:05
-
21:36