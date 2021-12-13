Стал известен состав пилотов на шинные тесты. Хэмилтон и Мазепин не примут в них участия

Компания «Пирелли» опубликовала состав пилотов, которые примут участие в шинных тестах в Абу-Даби. Примечательно, что тесты пропустит пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира и вице-чемпион 2021 года Льюис Хэмилтон.



Напомним, Хэмилтон проиграл пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену в борьбе за титул в финальной гонке сезона — Гран-при Абу-Даби.



Ферстаппен, в свою очередь, выступит в первый день тестов, уже завтра, 14 декабря.

Помимо Хэмилтона, шинные тесты новых 18-дюймовых колёс «Пирелли» пропустит и пилот «Хааса» Никита Мазепин, сдавший положительный тест на коронавирус в преддверии гонки Гран-при Абу-Даби. Вместо него в составе «Хааса» поедет Пьетро Фиттипальди.

Состав команд на шинные тесты в Абу-Даби:



14 декабря



«Мерседес» — Джордж Расселл

«Ред Булл» — Макс Ферстаппен

«Макларен» — Даниэль Риккардо

«Астон Мартин» — Лэнс Стролл

«Альпин» — Эстебан Окон

«Феррари» — Шарль Леклер/Антонио Фуоко

«Альфа Таури» — Юки Цунода

«Альфа Ромео» — Валттери Боттас

«Хаас» — Мик Шумахер



15 декабря



«Мерседес» — Джордж Расселл

«Ред Булл» — Серхио Перес

«Макларен» — Ландо Норрис

«Астон Мартин» — Себастьян Феттель

«Альпин» — Фернандо Алонсо

«Феррари» — Карлос Сайнс

«Альфа Таури» — Пьер Гасли

«Альфа Ромео» — Гуаньюй Чжоу

«Хаас» — Пьетро Фиттипальди.