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Стал известен состав пилотов на шинные тесты. Хэмилтон и Мазепин не примут в них участия

Стал известен состав пилотов на шинные тесты. Хэмилтон и Мазепин не примут в них участия
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Компания «Пирелли» опубликовала состав пилотов, которые примут участие в шинных тестах в Абу-Даби. Примечательно, что тесты пропустит пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира и вице-чемпион 2021 года Льюис Хэмилтон.

Напомним, Хэмилтон проиграл пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену в борьбе за титул в финальной гонке сезона — Гран-при Абу-Даби.

Ферстаппен, в свою очередь, выступит в первый день тестов, уже завтра, 14 декабря.

Помимо Хэмилтона, шинные тесты новых 18-дюймовых колёс «Пирелли» пропустит и пилот «Хааса» Никита Мазепин, сдавший положительный тест на коронавирус в преддверии гонки Гран-при Абу-Даби. Вместо него в составе «Хааса» поедет Пьетро Фиттипальди.

Состав команд на шинные тесты в Абу-Даби:

14 декабря

«Мерседес» — Джордж Расселл
«Ред Булл» — Макс Ферстаппен
«Макларен» — Даниэль Риккардо
«Астон Мартин» — Лэнс Стролл
«Альпин» — Эстебан Окон
«Феррари» — Шарль Леклер/Антонио Фуоко
«Альфа Таури» — Юки Цунода
«Альфа Ромео» — Валттери Боттас
«Хаас» — Мик Шумахер

15 декабря

«Мерседес» — Джордж Расселл
«Ред Булл» — Серхио Перес
«Макларен» — Ландо Норрис
«Астон Мартин» — Себастьян Феттель
«Альпин» — Фернандо Алонсо
«Феррари» — Карлос Сайнс
«Альфа Таури» — Пьер Гасли
«Альфа Ромео» — Гуаньюй Чжоу
«Хаас» — Пьетро Фиттипальди.

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