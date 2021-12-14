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Де Врис — быстрейший на тестах Формулы-1 в Абу-Даби, Шварцман — 10-й

Де Врис — быстрейший на тестах Формулы-1 в Абу-Даби, Шварцман — 10-й
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Резервный гонщик «Мерседеса» Ник де Врис показал лучший результат в первый день постсезонных тестов Формулы-1 в Абу-Даби, где вместе работали молодые пилоты на болидах этого года с 13-дюймовыми колёсами, а также боевые гонщики на машинах-«мулах» с 18-дюймовыми шинами «Пирелли», на которые чемпионат перейдёт с сезона-2022. Отметим, что из числа пилотов, работавших с 18-дюймовыми колёсами, только Даниэль Риккардо и Лэнс Стролл вошли в десятку лучших.

Российский воспитанник «Феррари» Роберт Шварцман работал только в дневной сессии, когда он сменил за рулём нынешнего болида «Скудерии» Антонио Фуоко, а сам итальянец вместо Шарля Леклера приступил к работе на машине-«муле». Завтра Шварцман проведёт целый день испытаний в составе «Хааса».

Формула-1. Абу-Даби. Первый день тестов

1. Ник де Врис («Мерседес») — 1:23.194 (77 кругов)
2. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 1:24.517 (125)
3. Оскар Пиастри («Альпин») — 1:24.523 (131)
4. Патрисио О'Уорд («Макларен») — 1:24.607 (92)
5. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:25.142 (119)
6. Юри Випс («Ред Булл») — 1:25.142 (97)
7. Ник Йеллоли («Астон Мартин») — 1:25.333 (118)
8. Даниэль Риккардо («Макларен»)* — 1:26.252 (95)
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)* — 1:26.579 (143)
10. Роберт Шварцман («Феррари») — 1:26.694 (73)
11. Шарль Леклер («Феррари»)* — 1:26.989 (87)
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)* — 1:27.183 (127)
13. Антонио Фуоко («Феррари») — 1:27.324 (146)
14. Юки Цунода («Альфа Таури»)* — 1:27.348 (131)
15. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:27.476 (92)
16. Эстебан Окон («Альпин»)* — 1:27.553 (128)
17. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)* — 1:28.013 (124)
18. Джордж Расселл («Мерседес»)* — 1:28.062 (132)
19. Мик Шумахер («Хаас»)* — 1:28.499 (100).

* — пилоты, работавшие на болиде-«муле» с 18-дюймовыми колёсами.

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