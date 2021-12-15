Видео: Роберт Шварцман приступил к работе в «Хаасе» на тестах Формулы-1

Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» опубликовала видеоролик, в котором показала, как воспитанник Академии «Феррари» россиянин Роберт Шварцман приступает к работе во второй день тестов молодых пилотов в Абу-Даби.
Шварцман за два тестовых дня успеет попилотировать сразу два болида Формулы-1 — накануне Роберт пилотировал болид «Феррари».
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Хааса».
Кроме того, «Хаас» опубликовал сразу несколько фотографий в своём «инстаграме».
Итоговое положение в чемпионате:
1. Оскар Пиастри («Према») — 252,5 очков
2. Роберт Шварцман («Према») — 192
3. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 183
4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 159,5
5. Тео Пуршер («АРТ») — 140
6. Юри Випс («Хайтек») — 120
7. Джехан Дарувала («Карлин») — 113
8. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 105
9. Лиам Лоусон («Хайтек») — 103
10. Ральф Бошунг («Кампос») — 59,5
11. Рихард Версхор («МП Моторспорт»/«Хароуз») — 56
12. Кристиан Лундгор («АРТ») — 50
13. Маркус Армстронг («ДАМС») — 49
14. Бент Вискал («Трайдент») — 34
15. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 32
16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13
18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8
19. Джек Дуэн («МП Моторспорт») — 7
20. Энцо Фиттипальди («Хароуз») — 2
21. Марино Сато («Трайдент») — 1
22. Маттео Наннини («ХВА») — 1.
- 15 декабря 2021
-
10:40
-
10:02
-
01:23
-
00:38
- 14 декабря 2021
-
23:12
-
22:27
-
21:11
-
19:48
-
19:05
-
18:30
-
18:18
-
17:52
-
16:40
-
15:56
-
15:42
-
14:48
-
13:58
-
13:51
-
13:48
-
13:41
-
13:03
-
12:54
-
12:32
-
12:02
-
11:01
-
09:48
-
00:58
- 13 декабря 2021
-
23:50
-
22:33
-
22:08
-
21:51
-
20:27
-
20:20
-
20:17
-
19:41