Видео: Роберт Шварцман приступил к работе в «Хаасе» на тестах Формулы-1

Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» опубликовала видеоролик, в котором показала, как воспитанник Академии «Феррари» россиянин Роберт Шварцман приступает к работе во второй день тестов молодых пилотов в Абу-Даби.



Шварцман за два тестовых дня успеет попилотировать сразу два болида Формулы-1 — накануне Роберт пилотировал болид «Феррари».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Хааса».

Кроме того, «Хаас» опубликовал сразу несколько фотографий в своём «инстаграме».

Итоговое положение в чемпионате:



1. Оскар Пиастри («Према») — 252,5 очков

2. Роберт Шварцман («Према») — 192

3. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 183

4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 159,5

5. Тео Пуршер («АРТ») — 140

6. Юри Випс («Хайтек») — 120

7. Джехан Дарувала («Карлин») — 113

8. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 105

9. Лиам Лоусон («Хайтек») — 103

10. Ральф Бошунг («Кампос») — 59,5

11. Рихард Версхор («МП Моторспорт»/«Хароуз») — 56

12. Кристиан Лундгор («АРТ») — 50

13. Маркус Армстронг («ДАМС») — 49

14. Бент Вискал («Трайдент») — 34

15. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 32

16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16

17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13

18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8

19. Джек Дуэн («МП Моторспорт») — 7

20. Энцо Фиттипальди («Хароуз») — 2

21. Марино Сато («Трайдент») — 1

22. Маттео Наннини («ХВА») — 1.