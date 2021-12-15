Роберт Шварцман показал лучшее время во второй день тестов Формулы-1 в Абу-Даби

Российский гонщик Роберт Шварцман продемонстрировал лучший результат во второй день постсезонных тестов Формулы-1 в Абу-Даби.
Стоит отметить, что Шварцман работал на болиде нынешнего года с 13-дюймовыми колёсами, а девять остальных гонщиков использовали машины-«мулы» с 18-дюймовыми шинами «Пирелли», на которые чемпионат перейдёт с сезона-2022.
Формула-1. Абу-Даби. Второй день тестов
1. Роберт Шварцман («Хаас») — 1:25.348 (130 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») — 1:25.809 (103)
3. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:26.379 (134)
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:26.404 (82)
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:26.451 (149)
6. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:26.706 (151)
7. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1:26.940 (148)
8. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:27.850 (150)
9. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:27.991 (118)
10. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1:28.622 (123).
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