Роберт Шварцман показал лучшее время во второй день тестов Формулы-1 в Абу-Даби

Российский гонщик Роберт Шварцман продемонстрировал лучший результат во второй день постсезонных тестов Формулы-1 в Абу-Даби.

Стоит отметить, что Шварцман работал на болиде нынешнего года с 13-дюймовыми колёсами, а девять остальных гонщиков использовали машины-«мулы» с 18-дюймовыми шинами «Пирелли», на которые чемпионат перейдёт с сезона-2022.

Формула-1. Абу-Даби. Второй день тестов

1. Роберт Шварцман («Хаас») — 1:25.348 (130 кругов)

2. Ландо Норрис («Макларен») — 1:25.809 (103)

3. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:26.379 (134)

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:26.404 (82)

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:26.451 (149)

6. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:26.706 (151)

7. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1:26.940 (148)

8. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:27.850 (150)

9. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:27.991 (118)

10. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1:28.622 (123).